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(Görüntülü) Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması sergisi, Eskişehir'de açıldı

AYDIN Doğan Vakfı tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi, Eskişehir'de açıldı. Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, İlk başladığı yıllarda 100- 200 katılımcı...

AYDIN Doğan Vakfı tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi, Eskişehir'de açıldı. Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, İlk başladığı yıllarda 100- 200 katılımcı varken şimdi binlerle sayıyoruz. 9 bine yakın karikatürcüyle iletişim halindeyiz dedi.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'ndeki Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi'nin açılışına, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı ile çok sayıda davetli katıldı. Candan Fetvacı, yarışmaya ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, Aydın Doğan Karikatür Yarışması'nın 35'inci yılı bizim için çok önemliydi. Çünkü bir yarışmayı 35 yıl sürdürmek çok olağan bir şey değil, çok kolay bir şey de değil. Dolayısıyla bunun arkasında uzun yıllar süren destek, emek ve inancı bu sene özel bir sergiyle kutlamak istedik. Eskişehir bizim çok değerli bir sergi alanımız. Her yere götürmüyoruz ama Eskişehir'e getirdik. İlk başladığı yıllarda 100- 200 katılımcı varken şimdi binlerle sayıyoruz. 9 bine yakın karikatürcüyle iletişim halindeyiz. Dünyanın dört bir tarafından bize eserlerini yolluyorlar, biz de onları değerlendiriyoruz diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ise Karikatür biraz sağduyu demek, biraz hoşgörü demek. Biraz farklı inançlara, farklı düşüncelere saygı demek. O nedenle çok önemli ifadelerini kullandı.
SERGİ 24 MART'A KADAR AÇIK
Konuşmaların ardından Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, Genel Sekreter Ayşe Ünlüce'ye karikatür albümü hediye etti. Ünlüce ve beraberindekiler, daha sonra sergiyi gezdi. Sergi, 24 Mart'a kadar açık kalacak.

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