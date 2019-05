(Görüntülü) Aydın'da ‘İftar topu’ geleneği devam ediyor

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN'da Ramazan ayı dolayısıyla iftar vakitlerinde patlatılan ‘iftar topu’ sayesinde yüzyıllardır süren gelenek yaşatılıyor. İncirliova Zabıta Memuru Tayfun Ünlü’de her akşam iftar topunu patlatarak bu geleneğin sürdürülmesini sağlıyor.



Ramazan ayında iftar ezanı okunmadan önce patlatılan ‘iftar topu’ geleneği yüzyıllardan beri sürüyor. Geçmiş yıllarda büyük toplar ile yapılan iftar topu, günümüzde el yapımı patlayıcılarla sağlanılıyor. İncirliova İstiklal Mahallesi içerisinde bulunan İtfaiye Hizmet Binası yanında bulunan boş alanda patlatılan ‘iftar topu’ sonrası okunan ezanla Ramazan ayının güzellikleri yaşatılıyor.



'RAMAZANIN OLMAZSA OLMAZIDIR'



İftar topunu her akşam patlatan İncirliova Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan Tayfun Ünlü ise, “Ramazan ayında geleneksel hale gelen top atma merasimi eskiden havan topunda oluyordu. Şimdi ise bilim ve teknoloji geliştiği için görmüş olduğunuz el yapımı toplarla mevcut işlem gerçekleştiriliyor. Bizde bu görevi belediye zabıta memuru olarak yapıyoruz. Zabıta Müdürlüğümüz tarafından bunun eğitimini uzman kişiler tarafından aldık. Her akşamda iftar vakti topumuzu patlatıyoruz. Vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyoruz. Ramazan topu ramazanın olmazsa olmazlarından geleneksel hale gelen bir kültürdür” dedi.