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(Görüntülü) Aydın Büyükşehir'den Kuşadası Belediyesi'ne haciz

AYDIN Büyükşehir Belediyesi, otobüs terminali gelirleri nedeniyle anlaşmazlığa düştüğü Kuşadası Belediyesi'nin mülk ve gelirlerine mahkeme kararıyla haciz koydurdu. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi, otobüs terminali...

AYDIN Büyükşehir Belediyesi, otobüs terminali gelirleri nedeniyle anlaşmazlığa düştüğü Kuşadası Belediyesi'nin mülk ve gelirlerine mahkeme kararıyla haciz koydurdu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi, otobüs terminali gelirleri nedeniyle anlaşmazlığa düştü. Büyükşehir Belediyesi avukatları, 2 yıl önce, otobüs terminalinden elde edilen tüm gelirler ve mülkiyeti Kuşadası Belediyesi'ne ait olan terminaldeki iş yerlerinden elde edilen kira gelirlerini kapsayan 811 bin 589 lira için icra takibi başlattı. Kuşadası Belediyesi'nin avukatları ise Büyükşehir Belediyesinin sadece şehir içi ve şehirler arası yolcu araçları, taksilerin otogara giriş- çıkış ücret gelirlerini alabileceğini belirterek, itirazda bulundu.

Davanın görüldüğü Aydın 2'nci İdare Mahkemesi, dükkan gelirleri dışındaki gelirler için icra takibi yapılabileceği yönünde karar verdi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi avukatları, dükkan gelirleri dışındaki 472 bin 400 liralık otogar giriş- çıkış gelirini yasal faizin de eklenmesiyle, toplam 748 bin 288 lira olarak tahsil etmek için harekete geçti. Aralarında tarihi Güvercinada, çarşı merkezindeki 100'e yakın dükkan ve iş yerinin de bulunduğu Kuşadası Belediyesi'nin taşınmazlarına, İller Bankası dahil tüm gelirlerine haciz koyduruldu. Haciz işleminin başlatılmasıyla ilgili Kuşadası İcra Dairesi'nin 2017/7967 sayı ve 6 Şubat 2019 tarihli yazısı Kuşadası Belediyesi'ne ulaştı.
 

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