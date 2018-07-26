(Görüntülü) Ayder Yaylası yolunda trafik çilesi

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, yaz döneminde tatilcilerin akınına uğruyor. Yaylada ve ilçe merkezinde araç yoğunluğu nedeniyle trafik kilitleniyor.



Çamlıhemşin ilçesinde 1350 metre yükseklikte bulunan Ayder Yaylası, yaz aylarında doldu taştı. Yerli ve yabancı, binlerce turistin araçları ile geldiği ilçe merkezinde, uzun araç kuyrukları oluşuyor. Turistler, çileli yolculuğun ardından ulaştıkları yaylada yine trafik sorunu ile karşılaşıyor. Park yeri bulamayan vatandaşlar, araçlarını yol kenarlarına bırakarak yayla merkezine yaya ulaşıyor. Turistler bölgedeki trafik sorununa çözüm bulunmasını istedi.



Yaylaya ulaşanlar ise yeşil örtünün keyfini çıkardı, doğa yürüyüşü yaparak tulum eşliğinde horon oynadı.



Ramazan Bayramı'nda da turist ve tatilcilerin araçları yaylada uzun kuyruklar oluşturmuştu.