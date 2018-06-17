(Görüntülü) Ayder Yaylası'nda ödüllü boğa güreşleri düzenlendi

Muhammet KAÇAR Kamera Aytekin KALENDER RİZE- RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde bu yıl 24'üncü Ayder Kültür Sanat Doğa Festivali kapsamında ödüllü boğa güreşleri düzenlendi. Güreşleri, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi. Çamlıhemşin Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilen Ayder Kültür Sanat ve Doğa Festivali kapsamında ödüllü boğa güreşleri düzenlendi. Galer Düzü mevkiinde gerçekleştirilen güreşlerde, Rize ve ilçelerinden getirilen 44 boğa ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde güreşti. Güreşleri, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, Rize Valisi Erdoğan Bektaş ile çok sayıda vatandaş izledi. Önceki yıllara göre boğalar bu yıl kıyasıya güreşmedi. Vatandaşlar ve sahipleri boğaları güreşmesi için teşvik etmeye çalıştı. Arenada güreşen 'Duman' ve 'Mercan' isimli boğaların güreşi izleyenleri heyecanlandırdı. Güreşi, 'Mercan' adlı boğa kazandı. Boğası yenilen Tahsin Alinoğlu, ilk turda iyi güreşen boğasının elendiğini belirterek İlk turu geçtik. İyide güreşti. Boynuz dibinde yara aldığı için daha fazla güreşmesini istemedim dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, boğa güreşlerinin bölgenin önemli kültürel geleneği olduğunu söyledi. Bakan Bak, Boğalar yaylalara çıkmadan önce yaylada kimin lider olacağına kendi aralarında güreşerek kara verirmiş. Burada lider boğa belirlenirmiş. Boğalar yaylalarda birbirleri ile dövüşmezlermiş. Kendi içlerinde lider seçiyorlarmış. Boğa güreşlerinin böyle bir geleneği var. Bu gelenek bugün de yaşatılıyor. Boğalar güreştirilmiyor, barıştırılıyor dedi. Geçen yıl desteklediği 'Kara Bela' isimli boğanın kazandığını anlatan Bakan Bak, Geçen yıl 'Kara bela' adlı boğayı izlemiştim. Onu destekledim, birinci olmuştu. Bu yılki desteklediğim 'Duman' adlı boğa elendi. Olabilir, daha yetenekli boğalar varmış. dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise boğa güreşi geleneğinin yıllara dayandığını belirterek Arenada lider boğa seçimi oluyor. Hayvanlar yaylaya çıkmadan liderlerini seçiyor. Herkes ona tabi oluyor. Kendi aralarında koruma halkası oluşturuyorlar. Çok güzel bir gelenek ifadelerini kullandı. Boğa güreşleri sonunda dereceye giren boğaların sahiplerine para ödülleri verildi.