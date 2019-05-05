(Görüntülü) Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm başlıyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" çıkışıyla gündeme gelen Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda uygulanacak kentsel dönüşüm projesi için harekete geçiliyor. TOKİ öncülüğünde 5 bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı 3 aşamalı projeyle altyapı ve ulaşım sorunları çözüme kavuşturulacak yaylada, dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek. Yaylayla ilgili 'imar kirliliği' tartışmaları sona erdirecek projede, ilk etapta doğaya uyumlu bin 800 araçlık katlı otopark yapımı için kazma vuruluyor. Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla 'turizm merkezi' ilan edildi. Aynı zamanda belediye mücavir alanı olan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan yaylada, bu tarihten sonra gelişigüzel yapılaşma başladı. 1994 yılında 'milli park', 1998'de ise 'doğal sit alanı' ilan edilerek, korumaya alınan Ayder, 2006 yılında da Bakanlar Kurulu kararıyla 'kültür ve turizm koruma gelişim bölgesi' ilan edildi. 1998'de doğal sit alanı olan yayla için 2 yıl içinde 'koruma amaçlı imar planı' oluşturulması gerekiyordu; ancak aradan 20 yıl geçmesine rağmen halen imar planları hazırlanmadı. 200 DOLAYINDA BİNA İÇİN YIKIM KARARI VAR Koruma planlarının uygulanması halinde yapılaşma tipi ve yoğunluğunun ancak projeler dahilinde yapılabileceği Ayder Yaylası'nda, her geçen gün yapılaşma arttı. Kaçak ve beton yapıların inşa edildiği yayla ile çevresinde yüzlerce kişi, kaçak yapılaşmayla 'sit alanları ve milli park yasalarına muhalefet'ten yargılandı. Çamlıhemşin Belediyesi Meclisi'nce Ayder Yaylası'nda 200 dolayında yapı için kaçak ve ruhsata aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. Kaçak ve ruhsata aykırı yapıların yıkılması için 'Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca hizmet alım yoluyla açık ihaleye çıkıldı; ancak yıkım ihalesine katılan firma olmayınca kaçak yapılar yıkılamadı. YENİ AYDER GELİYOR Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Şu anki Ayder Yaylası bizim temsilimiz olamaz. Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşka ama biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik. Ayder'i kentsel dönüşüm değişimle şanına yakışır bir hale getireceğiz" çıkışıyla gündeme gelen ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası için harekete geçildi. Ayder Yaylası'nda, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) öncülüğünde, 5 bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı Kentsel Dönüşüm Projesi hazırlandı. Yeni projeyle otopark, otel ve pansiyon alanları, seyir terasları, günübirlik eğlence alanları, çadır ve kamp bölgeleri ile giriş- çıkış noktaları belirlendi. Yaylaya ulaşanlar, doğaya uyumlu bin 800 kapasiteli katlı otoparka araçlarını bıraktıktan sonra seyir terasına ulaşacak. Ziyaretçiler, buradaki trambüslerle yayla merkezine ulaşacak. Ulaşım sorununa çözüm olarak yaylanın alt kodunda çift yönlü yeni yol yapılacak. Ayder Yaylası ve civardaki Ausor, Hüser ve Kavron yaylalarına gitmek isteyenler, bu yolu kullanacak. Yaylaya araç girişi sınırlandırılacak. Yaylada dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek. Uygulanacak yeni modelle altyapı ve ulaşım sorunlarının çözüleceği yaylayla ilgili 'imar kirliliği' tartışmaları da son bulacak. AVCI: ÇEVRECİ BİR OTOPARK PROJESİ ORTAYA ÇIKTI AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, kentsel dönüşüm projesinin detaylarını açıkladı. Kentsel dönüşüm ile ilgili yol haritasının hazırlandığını söyleyen Avcı, "Kentsel dönüşüm, 3 aşamalı olacak. İlk adım otoparkla atılacak. Ayder'de ciddi bir otopark sorunu var. Bu sorun özellikle yaz ayları ve bayramlarda çekilmez bir hal alıyor. Bisiklet ve motosikletleri de kattığımızda yaklaşık bin 800 araçlık bir otopark projesi hazırlandı. Daha önce eleştiri getirdiğimiz birkaç noktalar revize edildi. Tabiatla inanılmaz derecede uyumlu, otoparkın adeta hiç görünmediği ve doğanın hiç bozulmadığı son derece çevreci bir otopark projesi ortaya çıktı. En geç bir ay içerisinde ihaleye çıkarılacak" dedi. 'DÜNYANIN CAZİBE MERKEZİ OLACAK' Proje kapsamında Özel İdare'ye ait kaplıcaların olduğu bölgeyi de kapsayan 10 bin dönümlük bir arazide bir otel projesi hazırlandığını kaydeden Avcı, "İkinci etapta vatandaşların kaplıcadan istifade edebildiği ve otel müşterisi olabildiği bir proje yapmak istiyoruz. Bu projede belli ölçüde eleştiri getirdiğimiz noktalar var. Onların yeniden revize edilmesiyle ilgili TOKİ çalışmaları yürütecek. Ayder'deki kentsel dönüşümü son derece şeffaf bir şekilde yönetiyoruz. Herkesin fikir beyan edebildiği, çoğulcu bir süreç yürütüyoruz. Üçüncü etapta ise Kültür Bakanlığı'na tahsisli bir alan var. O alana yıkılacak olan otellerin bir bölümünü taşıyıp, imalatına başlamak istiyoruz. Daha sonra ise yıkımları gerçekleştirmek istiyoruz. Bütün dönüşüm peyderpey gerçekleştirilecek. Aşama aşama Ayder'i dönüştürüp, dünyanın en güzel turizm cazibe merkezlerinden biri haline getirmiş olacağız. Ulaşım konusunu da çok konforlu bir hale getiriyoruz. Havalimanından Ayder'e kadar duble yol inşa edeceğiz. Karayolları proje üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu. YAYLACILARDAN PROJEYE DESTEK Altyapı ve ulaşım sorunlarını çözecek, 'imar kirliliği' tartışmaları sona erdirecek projeye destek veren işletme ve yapı sahipleri, kendilerinin de mağdur edilmeden projenin bir an önce uygulanmasını istiyor. Ayder’de işletmecilik yapan Emin Mahmutoğlu, yıkılacak işletmelerinin yerine kendilerine yeni işletmeler verilmesini istedi. Mahmutoğlu, "Dere kenarından bir yol yapılacak. Oraya bizim işletmelerimiz geçici taşınabilir. Sonrasında buralar yapılsın, tekrar buraya alsınlar. Ayder Yaylası bozuldu. 1 metrekare yeri olan dükkan yaptı. Devleti, hukuku dinleyen yok. Düzenli bir Ayder istiyoruz” dedi. İşletmeci Ayşe Sarı ise, Ayder’in güzel olmasını istediklerini belirterek, "Bu şekilde Ayder Yaylası çok güzel değil. Bizi de memnun etmiyor. Kentsel dönüşüm yapılırken mağdur olmak istemiyoruz" diye konuştu. Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı, kentsel dönüşümü beklediklerini belirterek şunları dedi: "Kentsel dönüşüm kademe kademe ilerleyerek tamamlanacak. Vatandaşlarımızın ve işletme sahiplerinin mağdur edilmeyeceği bir süreç olacak. Bölgemize, ülkemize inşallah güzel bir Ayder kazandırılacak. Geniş otoparkı olan trafikte sorun yaşamayan, mimari anlamda daha düzgün bir görüntüye kavuşacağız. Hizmet kalitesi de bununla beraber artacaktır. Teleferik projesine de hemen akabinde başlanmasını istiyoruz. İnsanlarımızın beklentisi güzel. İnşallah güzel bir netice elde edilecektir.” AYDER YAYLASI Ayder Yaylası, Çamlıhemşin ilçesinin 19 kilometre güneydoğusunda, 1350 metre yükseklikte yer alıyor. Fırtına Deresi boyunca eşsiz doğal güzellikler izlenerek ulaşılan Ayder Yaylası, çevresini saran çam ormanları, şelaleler, yöresel mimarideki evler, çiçekler ve bu çiçeklerden elde edilen bal ve şifalı kaplıcayla sırtını Kaçkarlar'a dayamış, çam örtülü yamaçlarla kaplı bulunuyor. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistler, 55 derece sıcaklıktaki şifalı kaplıca suyundan yararlanıyor. Kaplıca suyunun romatizmal ve iç hastalıklar ile kadın ve cilt hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor. Yaylada trekking, cip safari, foto safari, kampçılık, dağcılık gibi birçok turizm aktivitesi de yapılıyor.