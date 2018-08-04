(Görüntülü) Ayazağa’da çingeneler zamanı

KUŞTEPELİ Romanlar Ayazağa mesire alanında düzenlenen piknikte bir araya geldi. Roman havasıyla kurtlarını döken vatandaşlar Kobra Murat’ın şarkılarıyla adeta coştu.





Şişli Belediyesi Roman vatandaşları düzenlediği piknikte, Ayazağa Mesire Alanı’nda buluşturdu. 7’den 70’e tüm vatandaşlar güzel havanın tadını çıkararak 9/8’lik coşkuya eşlik etti. Piknikte bir yandan mangallar yakıldı, bir yandan da vatandaşlar doyasıya oynadı. Keyifli anların yaşandığı piknikte çocuklar için en güzel Roman yarışması, ip çekme gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kobra Murat lakaplı sanatçı Murat Divandiler’in de renk katarak sahne aldığı programda romanlar göbek atıp gönüllerince eğlendi.





“EVDEN HİÇBİR ŞEY TAŞIMADIK, GELİP BURADA YEDİK”





Pikniğe ailesiyle beraber gelen Nilüfer Tosun,” Bu güzel havada çoluk çocuk hep beraber geldik ve çok eğleniyoruz. Burada çok güzel bir ortam var. Herkes gelsin. Evden hiçbirşey taşımadık, gelip burada yedik. Daha ne isteyelim ki. Çok güzel eğleniyoruz” dedi.





“EVDE BUNALDIĞIMIZ İÇİN BİZE DEĞİŞİKLİK OLDU”





Müzeyyen Değirmenci ise,” Gerçekten çok mutlu olduk ve çok memnun olduk. Evde bunaldığımız için bize değişiklik oldu. Çoluk çocuk çok sevindi. Temiz hava ve eğlence çok hoşumuza gitti. Belediyemize teşekkür ederiz” dedi.