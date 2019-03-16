Murat SOLAK- ibrahim MAŞE- Doğanay YAVUZ- İSTANBUL, () YENİ Zelanda'daki terör saldırısında ölenler için Ayasofya önünde gıyabi cenaze namazı kılındı Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarına tepki gösteren gruplar Ayasofya Meydanı'nda toplandı. Meydanda toplananlar pankart ve sloganlarla saldırıyı protesto etti. Saat 14.53'te gıyabi cenaze namazı kılındı. Daha sonra basın açıklamaları yapıldı. Alperen Ocakları ve toplanan diğer grupların temsilcileri açıklamaların ardından buradan ayrıldı.
(Görüntülü) Ayasofya önünde Yeni Zelanda'da ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Murat SOLAK- ibrahim MAŞE- Doğanay YAVUZ- İSTANBUL, () YENİ Zelanda'daki terör saldırısında ölenler için Ayasofya önünde gıyabi cenaze namazı kılındı Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 49 kişinin hayatını kaybettiği terör...
16 Mart 2019 Cumartesi 17:15
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