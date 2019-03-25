(Görüntülü) Ayasofya'nın havadan görüntüleri

Ali AKSOYER - İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki tarihi Ayasofya Müzesi'nin müze statüsünden çıkarılabileceğini ve adının "Ayasofya Camii" olarak değiştirilebileceğini açıkladı. İstanbul'da en fazla turist çeken yerlerden biri olan Ayasofya Müzesi havadan kamerasına yansıdı