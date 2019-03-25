Ali AKSOYER - İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki tarihi Ayasofya Müzesi'nin müze statüsünden çıkarılabileceğini ve adının "Ayasofya Camii" olarak değiştirilebileceğini açıkladı. İstanbul'da en fazla turist çeken yerlerden biri olan Ayasofya Müzesi havadan kamerasına yansıdı
(Görüntülü) Ayasofya'nın havadan görüntüleri
Ali AKSOYER - İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki tarihi Ayasofya Müzesi'nin müze statüsünden çıkarılabileceğini ve adının "Ayasofya Camii" olarak değiştirilebileceğini açıkladı. İstanbul'da en...
25 Mart 2019 Pazartesi 10:57
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