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(Görüntülü) Ayağı kırık kedi mahsur kaldığı dereden kurtarıldı

Efendi ERKAYIRAN / KADİRLİ,(Osmaniye),() OSMANİYE'nin Kadirli İlçesinde ayağı kırık bir halde dereye düşen yavru kedi itfaiye tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı. Derviş Paşa Mahallesi Bülbül Deresi'nde ayağı kırık...


Efendi ERKAYIRAN / KADİRLİ,(Osmaniye),() OSMANİYE'nin Kadirli İlçesinde ayağı kırık bir halde dereye düşen yavru kedi itfaiye tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.


Derviş Paşa Mahallesi Bülbül Deresi'nde ayağı kırık bir kedi yavrusunun dere içerisinde mahsur kaldığının bildirilmesi üzerine Kadirli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bülbül deresinin 5 metrelik duvarlarından aşağı inen ekipler su içerisinde bulunan ve ayağı kırılmış olan kediyi alarak çıkardılar. Yavru kedi kutu içerisine konarak Kadirli Belediyesi Hayvan Barınağı Veterineri Murat Tıraş'a teslim edildi.

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