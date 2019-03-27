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(Görüntülü) Avusturyalı Stefanie, aşkı için Müslüman oldu

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, () - KAYSERİLİ Uzman Çavuş Ahmet Çay (23) ile evlenen Avusturyalı Stefanie Hackl (26), müftülükte yapılan 'ihtida' töreni ile Müslüman olarak, Elif adını aldı. Avusturya'nın Viyana kentinde yaşayan Stefanie...

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, () - KAYSERİLİ Uzman Çavuş Ahmet Çay (23) ile evlenen Avusturyalı Stefanie Hackl (26), müftülükte yapılan 'ihtida' töreni ile Müslüman olarak, Elif adını aldı. Avusturya'nın Viyana kentinde yaşayan Stefanie Hackl, 2 yıl önce tatil için geldiği Antalya'da Uzman Çavuş Ahmet Çay ile tanıştı. Arkadaş olan ve sosyal medyadan görüşmeye devam eden Çay ve Hackl, evlenmeye karar verdi. 2 gün önce Ahmet Çay ile nikah yaparak evlenen Stefanie Hackl, Müslüman olmaya karar verdi. Müslümanlığı seçen Stefanie Hackl için İl Müftülüğü'nde tören düzenlendi. İl Müftüsü Şahin Güven, Avusturyalı kadına İslam'ın şartlarını öğreterek, Müslümanlığı anlattı. Törende, Kelime-i Şehadet getiren Stefanie, Müslüman olarak Elif ismini aldı. İhtida töreni sonrası Müftü Şahin Güven, çiftin imam nikahını kıydı. Kırklareli'de görev yapan Kayserili Uzman Çavuş Ahmet Çay, eşi ile Antalya'da tatil yaparken tanıştıklarını anlatarak, şöyle dedi: "Tanıştıktan sonra internet üzerinden konuşmaya devam ettik. Kendisi Avusturya'ya gidince Türkçe kursuna gitti. Daha sonra ilişkimiz ciddiyet kazandı. Müslüman olmaya karar verdi. 2 gün önce resmi nikah yaptık. Sonrasında ilk iş olarak Müslüman oldu."

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