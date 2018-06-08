(Görüntülü) Avukattan "Cezaevlerine girerken avukatların mekanik saatleri alınmasın" dilekçesi

Özden ATİK / İSTANBUL, () AVUKAT Ali Rıza Dizdar, Silivri Cezaevi'ne girerken "ses ve görüntü kaydettiği şüphesi" ile avukatların kollarından mekanik saatlerin alınması uygulamasının kaldırılması için Adalet Bakanlığı Cezaevleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilmek üzere bir şikayet dilekçesi verdi. Avukat Dizdar, "Hukuk herkese eşitse ben bu eşitliğin peşindeyim. Meslektaşlarıma da sizin aracılığınızla sesleniyorum. Her şeyi Barolar Birliği'nden beklemeyin" dedi. Avukat Ali Rıza Dizdar, avukatlar olarak Türkiye'nin çeşitli cezaevlerinde değişik uygulamalarla karşılaştıklarını, Silivri Cezaevi'nde de mekanik saatlerin kollarından çıkarıldığı gerekçesiyle Çağlayan'daki İstanbul Adalet Komisyonu'na bir şikayet dilekçesi sundu. Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan avukat Dizdar, söz konusu uygulamanın bir yıldır Türkiye'nin bütün cezevlerinde başladığını ve avukatlara karşı çok sert uygulandığını iddia etti. Dizdar, "Silivri'ye giderseniz Silivri bu saati alıyor kolunuzdan. Bir tek 3 numaralı Silivri kampüsü hariç. Ama kazara vali, kaymakam, savcı hakim, polis, tebligat getiren posta görevlisi, noter memuru geldiği zaman elindeki saatin yapısına hiç bakmadan içeriye alıyorlar" diyerek avukat olduğu zaman memurla karşı karşıya geldiklerini belirtti. "UYGULAMAYA SON VERİLSİN" "Bütün bu olumsuzlulara karşı avukatların kollarından mekanik saatlerin alınması, onların onuruna dokunduğundan bu uygulamaya son verilmesini talep ediyorum" diyen Avukat Dizdar, "Hukuk herkese eşitse ben bu eşitliğin peşindeyim. Meslektaşlarıma da sizin aracılığınızla sesleniyorum. Her şeyi Barolar Birliği'nden beklemeyin. Ya direnin, ya direnin" şeklinde konuştu. Dizdar, "Sakıncası şuymuş saatin içinde ses cihazıyla girip müvekkilden talimat alıyormuşsun yani o zaman şunu diyelim Selahattin Demirtaş da yazılı olarak avukatlarına kağıt vermesin. Ne farkı var bunun. Tamam sakıncasından dolayı engelliyorsun doğru, ama sakınca yoksa? Niye beni devlet memuruyla karşı karşıya getiriyorsun. Ben anarşist değilim, hakkımı hukukumu arıyorum" diye konuştu. "ADALETTE EŞİTLİK İSTİYORUM" Avukat Ali Rıza Dizdar dilekçesinde ise "Silivri’de 3 numaralı cezaevine saatimle girebilirken, 6,7,8 numaralı cezaevlerine girememekteyim. Adalette eşitlik istiyorum. Biz avukatlar karşımdaki üniversite mezunu infaz koruma memurlarıyla tartışmak istemiyorum. Bakan, müsteşar, polis, kaymakam, cezaevi görevlisi, milletvekili gibi insanlara ve cezaevine ziyarete gelen heyetlere uygulanan uygulamayı istiyoruz" ifadelerini kullandı.