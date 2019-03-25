(Görüntülü) Avrupalı gençlerden Cennet Koyu'nda sanatsal çalışma

Mehmet Can MERAL BODRUM (Muğla), () Muğla'nın Bodrum ilçesine 10 ülkeden gelen gençler, doğa sanatı çalışması kapsamında Cennet Koyu'ndaki malzemelerden 12 eser yaptı. Bodrum Dans Kulübü Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi'nin (BDK) Avrupa Komisyonu Erasmus Plus Gençlik Programı'nın hibe desteğiyle yürüttüğü 'Yaratıcılığını Keşfet' isimli gönüllü projesi kapsamında çalışma yapıldı. Yunanistan, Ermenistan, Rusya, Litvanya, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan, İtalya, İspanya ve Portekiz'den Bodrum'a 30 gönüllü genç geldi. Geri dönüşüm, yemek atıklarının azaltılması ve plastik kullanımını azaltmak için çalışmalar yürütmek üzere Bodrum'a gelen gönüllü gençler, 17 gün boyunca eğitim aldı. Gençler eğitimin ardından yeşille mavinin buluştuğu doğa harikası Cennet Koyu'ndaki doğal malzemeleri kullanarak; dev koza, petek, suyun içinde rakam, taşlardan çeşitli şekiller gibi 12 eser yaptı. Birbirinden farklı eserler, koyun çeşitli noktalarında sergilenmeye başlandı.