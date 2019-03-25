Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı
Cumhur İttifakı Yenikapı Mitingi'nden Canlı yayın
http://www.aydinses.com/aydinses-tv-video,1094.html
Bakan Soylu Eyüpsultan'da Lahana Şöleni'nde konuştu
Yağlıdere Parkı'ndaki Lahana Şöleni siyasi...
CUMHUR İTTİFAKI MİTİNGİ İÇİN YENİKAPI'DA TOPLANMALAR BAŞLADI
Yenikapı'da Cumhur İttifakı Miting hareketliliği

(Görüntülü) Avrupalı gençlerden Cennet Koyu'nda sanatsal çalışma

Mehmet Can MERAL BODRUM (Muğla), () Muğla'nın Bodrum ilçesine 10 ülkeden gelen gençler, doğa sanatı çalışması kapsamında Cennet Koyu'ndaki malzemelerden 12 eser yaptı. Bodrum Dans Kulübü Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi'nin (BDK)...

Mehmet Can MERAL BODRUM (Muğla), () Muğla'nın Bodrum ilçesine 10 ülkeden gelen gençler, doğa sanatı çalışması kapsamında Cennet Koyu'ndaki malzemelerden 12 eser yaptı. Bodrum Dans Kulübü Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi'nin (BDK) Avrupa Komisyonu Erasmus Plus Gençlik Programı'nın hibe desteğiyle yürüttüğü 'Yaratıcılığını Keşfet' isimli gönüllü projesi kapsamında çalışma yapıldı. Yunanistan, Ermenistan, Rusya, Litvanya, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan, İtalya, İspanya ve Portekiz'den Bodrum'a 30 gönüllü genç geldi. Geri dönüşüm, yemek atıklarının azaltılması ve plastik kullanımını azaltmak için çalışmalar yürütmek üzere Bodrum'a gelen gönüllü gençler, 17 gün boyunca eğitim aldı. Gençler eğitimin ardından yeşille mavinin buluştuğu doğa harikası Cennet Koyu'ndaki doğal malzemeleri kullanarak; dev koza, petek, suyun içinde rakam, taşlardan çeşitli şekiller gibi 12 eser yaptı. Birbirinden farklı eserler, koyun çeşitli noktalarında sergilenmeye başlandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328