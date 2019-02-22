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(Görüntülü) Avcılar'da temizlik işçileri iş bıraktı

AVCILAR Belediyesi’nde 2 aylık ücret alacakları olduğu halde kendilerine 1000 TL ödendiğini öne süren işçiler, bugün çöp toplamayarak protesto yürüyüşü yaptı.    ÇÖPLER ORTADA KALDI Aylık ücretlerin düzenli ödenmediğini...

AVCILAR Belediyesi’nde 2 aylık ücret alacakları olduğu halde kendilerine 1000 TL ödendiğini öne süren işçiler, bugün çöp toplamayarak protesto yürüyüşü yaptı. 


 

ÇÖPLER ORTADA KALDI

Aylık ücretlerin düzenli ödenmediğini öne süren temizlik işçileri, sendikanın çağrısı ile bugün iş bıraktı. Çöpler toplanmayınca konteynerleri önünde yığınlar oluştu. Belediyenin Fen İşleri'nde çalışan işçiler de bugün iş bıraktı. İşçiler, saat 10.00’da araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi’nde  toplanarak, Avcılar Belediyesi önüne kadar yürüdü. ‘'Direne, direne kazanacağız", "İşçiler burada, başkan nerede" başta olmak üzere çeşitli sloganlar atan işçiler zaman zaman düdük çalarak, alkışlarla yönetimi protesto etti.


 

"İŞÇİ ARKADAŞLARIMIZ ZOR DURUMDA"


 

Polisin  güvenlik önlemi aldığı eylemde belediye binası önünde açıklama yapan Belediye İş 2 No’lu Şube Başkanı Erol Özdemir, 2 yıldan bu yana aynı sıkıntıyı çektiklerini, buna karşılık bir türlü ücretlerin düzenli ödenmediğini söyledi. Özdemir, "Bize bu eylemi yapmamamız için sayısız telefon aldık. Kime hizmet etmesi umurumuzda değil. İşçi arkadaşlarımız zor durumda. Başka çaremiz yoktu” dedi.

 

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