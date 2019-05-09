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(Görüntülü) Avcılar'da taksinin iki otomobile çarptığı anlar kamerada

İSTANBUL,()-AVCILAR'da bir taksi önündeki araca ardından da park halindeki otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza, Parseller Mahallesi'nde meydana geldi. Hızla ilerleyen taksi, önündeki otomobile çarptı....

İSTANBUL,()-AVCILAR'da bir taksi önündeki araca ardından da park halindeki otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Parseller Mahallesi'nde meydana geldi. Hızla ilerleyen taksi, önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan taksi, park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. 


 

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolda ilerleyen taksinin bir anda yavaşlayan önündeki otomobile çarpıp, savrulduğu ve park halindeki otomobile çarparak durduğu görülüyor. Kazanın ardından çok sayıda kişinin olay yerine toplanması kameraya yansıyor. 

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