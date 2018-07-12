(Görüntülü) Avcılar'da seyir halindeki cip alev alev yandı

İstanbul,() D-100 Karayolu Avcılar mevkiinde seyir halindeki cip henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Edinilen bilgiye göre, 34 ZA 1824 plakalı cipin sürücüsü Osman İslam, aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini gördü. İslam, aracını yol kenarına çekerek yanındaki 2 kişiyle birilikte araçtan indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan cip itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Cip ise kullanılamaz hale geldi.