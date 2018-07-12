İstanbul,() D-100 Karayolu Avcılar mevkiinde seyir halindeki cip henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Edinilen bilgiye göre, 34 ZA 1824 plakalı cipin sürücüsü Osman İslam, aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini gördü. İslam, aracını yol kenarına çekerek yanındaki 2 kişiyle birilikte araçtan indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan cip itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Cip ise kullanılamaz hale geldi.
(Görüntülü) Avcılar'da seyir halindeki cip alev alev yandı
İstanbul,() D-100 Karayolu Avcılar mevkiinde seyir halindeki cip henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Edinilen bilgiye göre, 34 ZA 1824 plakalı cipin sürücüsü Osman İslam, aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini gördü....
12 Temmuz 2018 Perşembe 09:17
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.