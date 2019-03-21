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(Görüntülü) Avcılar'da rögar kapağı çalan kağıt toplayıcısı kamerada 

Ersan SAN/İSTANBUL()Avcılar'da, rögar kapakları hırsızlığı yaptıkları ileri sürülen 5 kağıt toplayıcısı gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin çaldığı rögar kapağını götürmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Avcılar...

Ersan SAN/İSTANBUL()Avcılar'da, rögar kapakları hırsızlığı yaptıkları ileri sürülen 5 kağıt toplayıcısı gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin çaldığı rögar kapağını götürmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine Merkez ve Denizköşkler Mahallelerindeki 8 adet rögar kapağının çalınmasının bildirilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Gece Kartalları olarak bilinen gece bekçileri, boş olmasına rağmen zorlukla aracını çeken bir kâğıt toplayıcısından şüphelendi. Yapılan kontrolde kağıt toplanan el arabasında 1 rögar kapağı bulundu. Gözaltına alınan kağıt toplayıcısının Avcılar Asayiş Büro Amirliği'nde alınan ifadesinde, diğer rögar kapaklarını arkadaşlarının çaldığını söyledi. Verdiği isimlere yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi daha gözaltına alınırken 7 rögar kapağı ile çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda kamyon aküsü ele geçirildi. Polisteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan bir kağıt toplayıcısının çaldığı rögar kapağını taşıyarak, arabasına koyma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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