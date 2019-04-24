Ali AKSOYER/İSTANBUL() - METROBÜSTE bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan F.Ö. tutuklandı. Olay göre dün Avcılar'a ilerleyen metrobüste yaşandı. Metrobüste bir kişinin cinsel tacizine uğradığını iddia eden N.C. bağırmaya başlayarak, o kişiyi metrobüstekilerin yardımı ile Saadetdere durağında indirdi. Kadın o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kadın görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca harekete geçen polis, şüpheli F. Ö.'ü gözaltına aldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin kadının bağırması üzerine korktuğunu ve taciz iddialarını kabul etmediğini söylediği öğrenildi. Şüpheli ifadesinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Görüntülü) Avcılar'da metrobüste kadını taciz eden şüpheli tutuklandı
Ali AKSOYER/İSTANBUL() - METROBÜSTE bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan F.Ö. tutuklandı. Olay göre dün Avcılar'a ilerleyen metrobüste yaşandı. Metrobüste bir kişinin cinsel tacizine uğradığını iddia eden...
24 Nisan 2019 Çarşamba 17:02
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.