Ali AKSOYER/İSTANBUL() - METROBÜSTE cinsel tacize uğradığını iddia eden kadın, çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca harekete geçen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Olay göre dün Avcılar ilerleyen metrobüste yaşandı. Metrobüste bir kişinin cinsel tacizine uğradığını iddia eden N.C. bağırmaya başlayarak, o kişiyi metrobüstekilerin yardımı ile Saadetdere durağında indirdi. Kadın o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kadın görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca harekete geçen polis, şüpheli F. Ö.'ü gözaltına aldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin kadının bağırması üzerine korktuğunu ve taciz iddialarını kabul etmediğini söylediği öğrenildi. Şüpheli ifadesinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
(Görüntülü) Avcılar'da metrobüste bir kadını taciz ettiği öne sürülen kişi yakalandı
Ali AKSOYER/İSTANBUL() - METROBÜSTE cinsel tacize uğradığını iddia eden kadın, çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca harekete geçen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan...
24 Nisan 2019 Çarşamba 15:45
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.