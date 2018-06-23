Ersan SAN / İstanbul,() AVCILAR Ambarlı Liman yolu D-100 bağlantı kavşağında kamyon ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonun altına giren motosiklet sürücüsü Ömer Kapusuz öldü. Motosikletteki Ömer Şeker ise yaralandı. Kaza sonrası kamyon sürücüsü kayıplara karıştı. Kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.
(Görüntülü) Avcılar'da kaza: motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti (2)
Ersan SAN / İstanbul,() AVCILAR Ambarlı Liman yolu D-100 bağlantı kavşağında kamyon ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonun altına giren motosiklet sürücüsü Ömer Kapusuz öldü. Motosikletteki Ömer Şeker...
23 Haziran 2018 Cumartesi 15:43
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