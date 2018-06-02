(Görüntülü) Avcılar'da iftar sırasında restoranın zemini çöktü

Alper KORKMAZ-İSTANBUL - Avcılar'da dün iftar sırasında restoranın zeminin çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Bir görgü tanığı, "Bir ses geldi ve insanlar kayboldu" diye konuştu.



Olay dün , Avcılar'ın Cihangir Mahallesi Tuncay Sokak'ta bir restoranda meydana geldi. Onlarca kişi iftar yaptığı sırada restoranın zemini çöktü. Restorandakiler oluşan çukurun içine düştü. O anda yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çukura düşenler çıkarılırken yaralanan bir kadının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Korku dolu anlar sosyal medyada paylaşıldı.





OLAYIN İZİ DURUYOR



Restoranda bugün olayın izleri duruyordu. Restoranın ortasındaki çukur da kameraya yansıdı.



Olayı anlatan Vedat Eskiyurt,," İftarlarını yapıyorlardı. Kalabalık bir grup vardı. Birden bir ses geldi, insanlar kayboldu. Taban çökmüş herkes aşağı düşmüş. Aşağıda sıkışan arkadaşlar vardı, yardıma koştuk çıkardık. Durumları iyiydi" diye konuştu.