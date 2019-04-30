Ersan SAN - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, () AVCILAR Ambarlı Mahallesi'nde çökme riski nedeniyle boşaltılan 5 katlı bina havadan fotoğraflandı. Erencan Sokak'taki 5 katlı Çiğdem Apartmanı'nın bodrum katındaki dairenin kolon ve kirişlerinde dün akşam saatlerinde çatlaklar oluştu, duvarda çökme meydana geldi. Bina sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve belediye ekibi gönderildi. Belediye ekipleri Suriyeli ailenin oturduğu dairede inceleme yaptı. İncelemenin ardından bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Polis çevrede önlem alırken belediye ekipleri de binayı mühürledi. Önlemlerin devam ettiği bina bu sabah havadan fotoğraflandı.
(Görüntülü) Avcılar'da çökme riski nedeniyle boşaltılan 5 katlı bina havadan fotoğraflandı
Ersan SAN - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, () AVCILAR Ambarlı Mahallesi'nde çökme riski nedeniyle boşaltılan 5 katlı bina havadan fotoğraflandı. Erencan Sokak'taki 5 katlı Çiğdem Apartmanı'nın bodrum katındaki dairenin kolon ve kirişlerinde...
30 Nisan 2019 Salı 11:39
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.