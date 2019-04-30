(Görüntülü) Avcılar'da çökme riski nedeniyle boşaltılan 5 katlı bina havadan fotoğraflandı

Ersan SAN - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, () AVCILAR Ambarlı Mahallesi'nde çökme riski nedeniyle boşaltılan 5 katlı bina havadan fotoğraflandı. Erencan Sokak'taki 5 katlı Çiğdem Apartmanı'nın bodrum katındaki dairenin kolon ve kirişlerinde dün akşam saatlerinde çatlaklar oluştu, duvarda çökme meydana geldi. Bina sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve belediye ekibi gönderildi. Belediye ekipleri Suriyeli ailenin oturduğu dairede inceleme yaptı. İncelemenin ardından bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Polis çevrede önlem alırken belediye ekipleri de binayı mühürledi. Önlemlerin devam ettiği bina bu sabah havadan fotoğraflandı.