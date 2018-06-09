Ersan SAN-Alper KORKMAZ-İSTANBUL,() AVCILAR Ambarlı Mahallesi'nde bulunan buğday tarlasında yangın çıktı. Geniş alana yayılan yangına Avcılar, Beylikdüzü, Yeni Mahalle itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı.
(Görüntülü) Avcılar'da buğday tarlasında yangın
Ersan SAN-Alper KORKMAZ-İSTANBUL,() AVCILAR Ambarlı Mahallesi'nde bulunan buğday tarlasında yangın çıktı. Geniş alana yayılan yangına Avcılar, Beylikdüzü, Yeni Mahalle itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle gökyüzünü...
09 Haziran 2018 Cumartesi 16:50
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