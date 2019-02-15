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(Görüntülü) Avcılar'da bir web tasarım atölyesinde yangın

AVCILAR'da bir web tasarım atölyesi çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın saat 16.30 sıralarında Merkez Mahallesi Talimhane Caddesi'ndeki işyerinde meydana geldi. İddialara göre işyerinde elektrik sisteminde yangın çıktı....

AVCILAR'da bir web tasarım atölyesi çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın saat 16.30 sıralarında Merkez Mahallesi Talimhane Caddesi'ndeki işyerinde meydana geldi. İddialara göre işyerinde elektrik sisteminde yangın çıktı. Alevler kısa sürede işyerini kaplarken içeridekiler kendilerini güçlükle dışarı attı. Haber verilmesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede gelerek alevlere müdahale ederken, polis de caddeyi trafiğe kapattı. Büyük çapta maddi hasara neden olan yangın ile ilgili soruşturmaya başlandı.

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