(Görüntülü) Avcılar'da 81'İ yetim 180 Suriyeli'ye iftar
İSTANBUL’da sağlık alanında yatırım yapmaya karar veren Suriye kökenli bir Suudi Arabistan şirketinin yöneticileri, Türkiye’nin en kalabalık ilkokulunda Suriyeli yetim ve öksüzlere iftar yemeği verdi. İftar yemekleri Avcılar’daki...
12 Mayıs 2019 Pazar 10:09
İSTANBUL’da sağlık alanında yatırım yapmaya karar veren Suriye kökenli bir Suudi Arabistan şirketinin yöneticileri, Türkiye’nin en kalabalık ilkokulunda Suriyeli yetim ve öksüzlere iftar yemeği verdi. İftar yemekleri Avcılar’daki Yeşilkent Mahallesinde Leyla Bayram İlkokulu’na araçlarla taşındı. Leyla Bayram İlkokulu Müdürü İsmail Mustafa Akçay’ın organize ettiği etkinlikte okulun girişine taşınan sıralarda 81’i yetim, toplam 180 Suriyeli’ye iftar verildi. Şirketin üst düzey yöneticisi Waseem Barikhan, Hz. Muhammed’in yetimlerin sevindirilmesi konusundaki hadisinden yola çıkarak, bu iftarın verildiğini, bu kutsal ayda Bağcılar’da da 3 bin kişiye iftar verileceğini söyledi.
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