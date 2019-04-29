(Görüntülü) Avcılar'da 5 katlı bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı (2)

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,()-AVCILAR Ambarlı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı.



Erencan Sokak'taki 5 katlı Çiğdem apartmanının bodrum katındaki dairenin kolon ve kirişlerinde çatlaklar oluştu, duvarda çökme meydana geldi. Bina sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve belediye ekibi gönderildi. Belediye ekipleri Suriyeli ailenin oturduğu dairede inceleme yaptı. İncelemenin ardından bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Polis çevrede önlem alırken belediye ekipleri de binayı mühürledi. Binada detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.



Tahliye edilen binada oturan Nazire Koç, "Komşum kapıyı vurdu, 'teyze ne duruyorsun bütün bina sokağa indi' dedi. 'Ne oldu oğlum' dedim, 'bina çöküyor' dedi. Öyle indim. Telefonumu bile yukarıda bıraktım, eşim ameliyatlı önce onu indirdik sonra ben indim. Kapımız açık öyle bıraktık indik. Ocakta çayım vardı çamaşır makinesi çalışıyordu. Öyle sokağa indik. Bu akşam belediye yer verirse orada kalacağız belediyenin emrindeyiz yoksa sokakta çadır kuracağız" dedi.