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(Görüntülü) Av yasağı nedeniyle tezgahlardaki balık fiyatları yükseldi

DENİZLERDE 15 Nisan'da başlayan av yasağı nedeniyle tezgahlara yeterince balık gelmeyince fiyatlar yükseldi. Av yasağından önce kilosu 30- 35 lira arasında değişen balık türleri, 50- 60 lira arasında satılmaya başlandı. ​Bursa'nın...

DENİZLERDE 15 Nisan'da başlayan av yasağı nedeniyle tezgahlara yeterince balık gelmeyince fiyatlar yükseldi. Av yasağından önce kilosu 30- 35 lira arasında değişen balık türleri, 50- 60 lira arasında satılmaya başlandı. ​Bursa'nın Mudanya ilçesindeki balık tezgahlarında, av yasağının başladığı 15 Nisan’dan önce kilosu 35 liraya satılan çupra, 50 liraya, 30 liraya satılan levrek ise 55 liraya satılmaya başlandı. Tezgahların en pahalı balığı olan somonun fiyatı ise 75 liraya kadar çıktı. Mudanyalı balıkçılar, tezgahlarda az balık olduğu için fiyatların yükseldiğini söyledi.

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