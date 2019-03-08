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(Görüntülü) ATM'nin kapısını kırıp madeni paraları çaldılar

Antalya'da bir banka ATM'sinin kapısını kıran hırsız ya da hırsızlar, içerisindeki madeni paraları çalıp kaçtı. Olay, gece belirsiz saatte Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir bankaya ait...

Antalya'da bir banka ATM'sinin kapısını kıran hırsız ya da hırsızlar, içerisindeki madeni paraları çalıp kaçtı.
Olay, gece belirsiz saatte Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir bankaya ait ATM'nin kapısını kıran hırsız ya da hırsızlar, içerisindeki madeni paraları alıp kaçtı. Hırsızlık olayı sabah görevliler tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerinde parmak izi incelemesi yapan polis, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

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