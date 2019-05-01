(Görüntülü) Atçalı çilek üreticisinin yüzü verimin artmasıyla güldü -2

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), ()- AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinin kırsal Atça Mahallesi'nde topraksız tarımla çilek üretimi yapan çiftçinin yüzü, verim artışıyla güldü. Geçen yıl 20 bin dekar alan üzerinde 80 bin ton olan üretim, bu yıl aynı alanda 100 bin tona çıktı. Rusya ağırlıklı olmak üzere Romanya ve Moldova’ya kilosunu 5,5 TL'ye satan üretici, iç piyasaya da 4,5 TL'den veriyor.







Büyükşehir Belediyesi Yasası öncesi belde olan Atça'da 2 dönem başkanlık yapan Sultanhisar Belediye Başkanı CHP'li Osman Yıldırımkaya, statüsü mahalleye dönüştürülen yerleşimim yerinde çilek yetiştiriciliğinin öncülerinden. Atça'da ilk olarak toprakta yapılan çilek yetiştiriciliğinin zamanla daha modern hal aldığını belirten Yıldırımkaya, çoğu üreticinin yüksek tünellerde, akıllı seralarda topraksız üretim yaptığını belirtti. Bu yöntemle verimin arttığını belirten Başkan Yıldırımkaya, "Bizim ilçemizin çilek üretim kapasitesi, geçen yıl 20 bin dekar alan üzerinde 80 bin tondu. Bu yıl ise üretimimiz arttı. 20 bin dekar alanda 100 bin ton oldu. Üreticilerimiz yetiştirdikleri çilekleri kilosu 5,5 TL'den yurt dışına ihraç ediyor. İç piyasada ise kilosu 4,5 TL'den satılıyor. Yani bu yıl çilek üreticilerimizin yüzleri gülüyor" dedi.







Ürün alma süresinin de kısaldığını belirten Başkan Yıldırımkaya, "Artık eskisi gibi 8- 9 ay beklemiyoruz. 3 ay gibi kısa bir zaman içinde çileği üretir hale geldik. Çilek ihracatında bir sıkıntı yok. Özellikle Litvanya ve Moldova'nın yanı sıra Romanya'da da iyi bir pazar oluşturduk" dedi.







Sultanhisar Ziraat Odası Başkanı Yüksel Yılmazoğlu ise, çilek üreticisinin bu sezon altın çağını yaşayacağını söyleyerek, "Geçtiğimiz sezon çilek üretmeyen üreticilerimiz de bu yıl bu ürüne yöneldi. Sultanhisar ve Atça'dan yurt dışına, Rusya ağırlıklı olmak üzere Romanya ve Moldova'ya, soğuk zincir TIR'lar ile ürünü gönderiyorlar" dedi.







Çilek üreticilerinden Mehmet Ünsal da, "Bu sezon havaların da iyi gitmesi nedeniyle yüzümüz gülüyor. İnşallah sezon sonunda emeklerimizin karşılığını alacağız" dedi. Tarım işçisi Ece Kaya, "Her sabah saat 06.00'da tarlaya, yani seraya giriyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte çilek toplamaya başlıyoruz. Çilek toplamak çok zevkli oluyor. Zorlukları da var. Seranın içi havasız ve sıcak oluyor. Ama çileğin erginleşmesi için seranın sıcak olması gerekiyor" dedi.