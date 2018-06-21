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(Görüntülü) Atatürk'ün Eskişehir'e gelişinin 98'inci yıl dönümü kutlandı

Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR ATATÜRK'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 98'inci yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törene Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral...

Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR ATATÜRK'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 98'inci yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törene Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile çok sayıda kişi katıldı. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin Atatürk anıtına konulmasından sonra askeri bando eşliğinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Anadolu Üniversitesi Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAM) Müdürü Prof.Dr.Kemal Yakut törende günün anlam ve önemini belirtir konuşma yaptı. Atatürk'ün sıcak savaş ortamında Eskişehir'e 6 kez geldiğini söyleyen Prof.Dr. Yakut şunları kaydetti Eskişehir, modern Türkiye'nin kuruluşunun yapı taşlarının üst üste konulduğu yerdir. Bu nedenle bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin büyük mimarı, önderi Atatürk, direnişi örgütlemek, orduyu teftiş etmek için ilk kez 98 yıl önce bugün şehrimize geldi. Yanında Milli Savunma Bakanı Fevzi Paşa, Genelkurmay Başkanı İsmet bey vardı. Atatürk sıcak savaş ortamında 6 kez şehrimize geldi. Her gelişinde şehrin yurtseverleri, Müdafaa-i hukukçuları tarafından büyük coşkuyla karşılandı. Yapılan konuşmaların ardından Atatürk Koşusu'nda dereceye giren sporculara madalyaları Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak verdi.

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