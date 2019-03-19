(Görüntülü) ATATÜRK HAVALİMANINDA UYUŞTURURCU OPERASYONU
19 Mart 2019 Salı 11:23
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Her beyin tümörü hayatı tehdit etmez
- 2Yaşlanma 20'li yaşlarda başlıyor
- 3Şifa ve gençlik iksiri: Kemik suyu
- 4Doğumda ani basınç beyin hasarına sebep...
- 5Çocuklarda kilo kaybının nedeni reflü...
- 6Ümraniye Belediyesi'ne Altın Karınca...
- 7"Akupunkturla 10 ayda 40 kilo verebilirsiniz"
- 8Kayseri- Konya arası böbrek kardeşliği
- 9Prof. Dr. Erdöl: 1915’li tıbbiyelilerin...
- 10'Gebelikte depresyon bebeğim gelişimini...
- 1Gençlerin kariyeri yetkinlikleriyle şekillenecek
- 2Gençlerin kariyeri yetkinlikleriyle şekillenecek
- 3"Öğrenciler için 24 saat çalışmaya...
- 4Lise öğrencileri interaktif yazım kılavuzu...
- 5İkinci DAÜ Fizik Günleri başlıyor
- 6Bahçeşehir Koleji Çanakkale Kampüsü...
- 7Yurt dışına giden öğrenci sayısında...
- 8Uzman isimler BİLGİ TALENT Fest ile gençlerle...
- 9Ortaokul öğrencileri için ‘Teknoloji...
- 10Lise yaz okulu için geri sayım başladı
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1Hollanda polisinin operasyon sonrası şüpheliyi...
- 2Hollanda polisinin operasyon sonrası şüpheliyi...
- 3(Görüntülü) Yarım asırlık hayal gerçek...
- 4(Görüntülü) Yarım asırlık hayal gerçek...
- 5Tunceli eski belediye başkanı DBP'li...
- 6(Görüntülü) Dünyanın en iyi kadın...
- 7(Görüntülü) ATATÜRK HAVALİMANINDA...
- 8Maçka Parkı'nda "Kıyafet"...
- 9Maçka Parkı'nda "Kıyafet"...
- 10Başakşehir'de marketten hırsızlık
- 11(Görüntülü) Hollanda polisinin operasyon...
- 12(Görüntülü) Kızıltepe'de drone...
- 13DHA DIŞ - Hollanda polisinin operasyon...
- 14Bakan Selçuk: Battaniyeden okul çantası...
- 15(Görüntülü) Otoyoldaki köpeği yakalamak...
- 16Kuşadası'na gemi ile 425 turist geldi
- 17BTP Ankara Adayı Mustafa Pak: Çalışan...
- 18(ÖZEL) BAŞAKŞEHİR'DE MARKETTEN...
- 19(Görüntülü) Mezar taşından sure okunup,...
- 20(Görüntülü) Arslantepe Höyüğü 'Kalıcı...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05:21
|07:02
|13:23
|16:47
|19:23
|20:53