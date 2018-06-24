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(Görüntülü) Atatürk Havalimanı’nda seçim yoğunluğu

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () BUGÜN gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk yaşanırken, tatilini yarıda kesip oy kullanmak için İstanbul'a gelen yolcular arasında...

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () BUGÜN gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk yaşanırken, tatilini yarıda kesip oy kullanmak için İstanbul'a gelen yolcular arasında ünlü isimler de yer aldı. Atatürk Havalimanı'nda seçim yoğunluğu yaşanıyor. Oy kullanmaya gelenlerin yanı sıra oyunu kullandıktan sonra yurt içi ve yurt dışı tatil noktalarına gitmek isteyenler havalimanına geldi. Kontuar ve pasaport noktalarında yolcu yoğunluğu gözlemlenirken, geliş terminallerinde ise oy kullanmak için tatillerini yarıda kesen yolcuların yoğunlukları yaşandı. OY KULLANMAK İÇİN PAZAR GÜNÜ DÖNDÜM Tatil için Bodrum'da bulunan ve oy kullanmak için tatilini yarıda kesip İstanbul'a geldiğini belirten ünlü şarkıcı Şevval Sam, “Yoğun bir sene geçirdik. Tatili hak ettiğimi düşünüyorum. Dalaman'dan 1,5 saatlik uzaklıkta bir yerde tatil yaptım. Bugün İstanbul'a oy vermek için geldim. Kesinlikte oy kullanmak için bugün dönüş tarihini seçtim" dedi. VALİZİNİ ALDI OY KULLANAMA GİTTİ İstanbul'a dönen yolcular arasında bulunan Selami Şahin ise , “Öncelikle ben müzik adamıyım. Ben daima Tanrı'dan dilediğim şu; Ülkemize kim hayırlı olacak ise o başa gelsin, o olsun. Ben ailemle, çocuklarımla bir takım düşüncelerimizi hesap etmeden yola çıkmıyoruz. Kime oy vereceğimizi ailece karar veriyoruz. İlk önce bagajımızı alıp okula gidip oyumuzu kullanacağız sonra eve geçeceğiz" dedi. Oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu ise oy kullanmak için İstanbul'a geldiğini ve Çarşamba günü Dalaman'a gideceğini söyledi. BU SEÇİMİ HEYECANLA BEKLEDİK Dalaman'da tatilde olan İrfan Fındıkçı, “Tatil gayet güzeldi bugünü heyecanla bekledik. Şimdi Tekirdağ'a oy kullanmak için gidiyorum. Üç ay önce bu tatil planını ve dönüş tarihini belirlemiştik" derken, bir diğer yolcu Büşra Soycan ise seçim haftası olduğu için dönüşü Pazar gününe aldığını söyledi.

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