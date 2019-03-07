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(Görüntülü) Atatürk Havalimanı'nda piste köpek girdi; 3 uçak inişi pas geçti

Enver ALAS/ İSTANBUL, () ATATÜRK Havalimanı'nda piste bir köpeğin girmesi üzerine inişte olan 3 uçak, art arda pisti pas geçmek zorunda kaldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) ekiplerinin köpeği pisten uzaklaştırmasının ardından...

Enver ALAS/ İSTANBUL, () ATATÜRK Havalimanı'nda piste bir köpeğin girmesi üzerine inişte olan 3 uçak, art arda pisti pas geçmek zorunda kaldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) ekiplerinin köpeği pisten uzaklaştırmasının ardından uçaklar sorunsuz bir şekilde inişlerini gerçekleştirdi. 

Edinilen bilgilere göre Atatürk Havalimanı'nda saat 11.30 sıralarında, 05-23 No'lu pistte Florya tarafından inişe geçen bir uçağın pilotu, pistte köpek gördü. Pilot durumu Hava Trafik Kontrol Kulesi personeline bildirerek pisti pas geçti. Ardından kule görevlileri iniş için sırada olan iki uçağın da kontrol amaçlı pisti pas geçmesini istedi. Bu sırada DHMİ ekipleri, köpeği yakalamak için seferber oldu. Piste giren ekipler, köpeği uzaklaştırarak pisti güvenli duruma getirdi.  

Pas geçen 2'si THY'ye biri ise Tunus Hava Yolları'na ait uçaklar, havada bir tur attıktan sonra sorunsuz bir şekilde inişlerini gerçekleştirdi. 

Öte yandan köpeğin, Yeşilköy'de bulunan askeri havalimanının bulunduğu yerleşkeden piste girdiği öğrenildi.  

 

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