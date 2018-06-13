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(Görüntülü) Atatürk Havalimanı'nda bayram hareketliliği (2)

İbrahim YILDIZ-İSTANBUL,() YAKLAŞAN Ramazan Bayramı nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda hareketlilik yaşanıyor. Ramazan bayramı tatiline günler kala Atatürk Havalimanı'ndan yolcuların rahat ve konforlu seyahati için tüm tedbirler...

İbrahim YILDIZ-İSTANBUL,() YAKLAŞAN Ramazan Bayramı nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda hareketlilik yaşanıyor. Ramazan bayramı tatiline günler kala Atatürk Havalimanı'ndan yolcuların rahat ve konforlu seyahati için tüm tedbirler alındı. Havayolu firmaları tatil noktalarına olan uçuş sefer sayılarını arttırırken, yurt dışına çıkacak olan yolcuların pasaport kontrol noktalarında beklememesi için polis tüm pasaport noktalarını açık tutuyor. Yetkililer yolcu yoğunluğunun yarın yaşanacağını dikkat çekerken, yolcuların uçuş saatlerinden iç hat uçuşlarında 1 saat dış hatlar uçuşlarında ise 2 saat önceden havalimanına gelmeleri konusunda uyarıda bulundu. TATİL HEYECANI Ramazan bayramı tatili yoğunluğu yaşamamak için bir gün önceden memleketi Muş'a giden Metin Öztürk, “Ailemizle birlikte Bayram tatiline gidiyoruz. İstanbul'da yaşıyoruz. Ramazan ayını geride bıraktığımız için sevinçliyiz. Bu sene tatilimiz biraz kısa ama bu kısa tatili değerlendirmek istedik. Uçak biletini 1 ay önceden aldığım için bilet bulmakta zorlanmadım" dedi. Hikmet Öztürk ise, “Uçağa bineceğim için çok heyecanlıyım. Birkaç kere Muş'a gitmiştim. Orada Babaannemi, ananemi ve dedelerimi görmeye gideceğiz" diyerek duygularını dile getirdi. 84 EK SEFER DÜZENLECEK Yarın öğleden sonra başlayacak olan Ramazan Bayramı tatili nedeniyle başta Türk Hava Yolları (THY) olmak üzere bir çok havayolu şirketi bazı iç hat noktalarına ek seferler düzenleme kararı aldı. Ramazan Bayramı dolayısıyla 84 ek sefer düzenledi. Yolcu taleplerini dikkate alan THY hareket merkezi Atatürk Havalimanı'ndan, Milas-Bodrum Havalimanı'na 39, Antalya Havalimanı'na 20, Dalaman Havalimanı'na 20, Trabzon Havalimanı'na 1 ve Kıbrıs Ercan Havalimanı'na 4 ek sefer yapacak.

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