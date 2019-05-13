(Görüntülü) Ataşehir’de sokak iftarları devam ediyor

İSTANBUL, () – ATAŞEHİR Belediyesi tarafından Küçükbakkalköy mahallesinde sokak iftarı düzenlendi. Ataşehir sokaklarında vatandaşlar Ramazan ayının bereketini aynı sofra etrafında paylaştı.



Ataşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen sokak iftarları bu Ramazan ayında da başladı. Küçükbakkalköy Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında 2 bin vatandaş aynı sofra etrafında buluştu. İftar programına Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlgezdi, vatandaşları iftar sofrasında ziyaret etti.





“RAMAZAN AYINDA HİÇ KİMSE EVİNE AÇ GİTMEMELİ”





İftar yemeğinde vatandaşları yalnız bırakmayan İlgezdi, “Tüm İslam aleminin Ramazanı mübarek olsun. Kısmet olursa Ramazanın sonunda bayramımız olacak. Şimdiden herkesin bayramını da kutluyorum. Ramazan ayı sevgi ayıdır. Herkes birbirine sahip çıkmalı ve yardım etmeli. Ramazan ayında hiç kimse evine aç gitmemeli” dedi.