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(Görüntülü) Ataşehir’de devrilen kamyonet nedeniyle trafik durdu

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul - Ataşehir’de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği kamyonetin devrilmesi sonucu trafikte uzun kuyruklar oluştu.   Kaza saat 16.00 sıralarında Ataşehir TEM Bağlantı yolu Dudullu Sapağı’nda...

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul - Ataşehir’de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği kamyonetin devrilmesi sonucu trafikte uzun kuyruklar oluştu.


 

Kaza saat 16.00 sıralarında Ataşehir TEM Bağlantı yolu Dudullu Sapağı’nda meydana geldi. Fahri Turan  Dudullu Sapağı’na geldiğinde kamyonetinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.


 

Kamyonet devrilirken Turan kazayı hafif yaralı atlattı. Devrilen kamyonetin kaldırılması için vinç istendi. Kaza nedeniyle Dudullu Sapağı uzun süre trafiğe kapatıldı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kamyonetin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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