(Görüntülü) Ataşehir'de darp edilerek öldürülen taksici son yolculuğuna uğurlandı

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul - ATAŞEHİR'de aracına binen 3 kişi tarafından darp edilerek öldürülen taksi şoförü Aziz Kahraman son yolculuğuna uğurlandı. Ataşehir İçerenköy'de aracına binen 3 kişi tarafından henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı darp edilerek öldürülen 4 çocuk babası taksi şoförü Aziz Kahraman için Atalar Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Cenazeye İstanbul Şoförler Odası Başkan Vekili Nurettin Gültekin ve çok sayıda taksi şoförü katıldı. Gültekin, "Değerli abimiz Aziz ile birlikte 15-20 sene taksiciliği birlikte yaptık. Çok kıymetli bir insandı. Gerçekten büyük bir acı içerisindeyiz. Bu olayların artık son bulmasını istiyoruz. Devletimizin, emniyetimizin gerekli tedbirleri bulunmakta ama bizim bir ricamız var . Emniyet kemeri noktasında taksicilerin bu mecburiyetinin kaldırılmasını rica ediyoruz. Çünkü aracın içerisinde herhangi bir darpa maruz kalmamak için kendini dışarı atabilmesi için bir imkan verilmesi lazım. Emniyet kemerinin taksilerde mecburi olması şartının kaldırılmasını rica ediyorum" dedi. "İNŞALLAH SON OLUR" Ölen taksicinin oğlu Özgür Kahraman, "Konu hakkında net bir bilgimiz yok ama konu artık yargıya taşındı. Failler yakalandı. En başta özveriyle çalışan emniyet teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Lafın bittiği yerdeyiz. Aslında çok söylenecek bir söz yok. İnşallah böyle şeyler son olur. Çok güzel bir ülkemiz var. İnsanlarımız böyle şeyleri hak etmiyor" diye konuştu. Kahraman'ın kızı Özlem Kahraman ise "Sıkıldık artık her gün her gün cinayet haberleri alıyoruz. Her eve ateş düşüyor. İnanın çok zor bir durum. Artık ölen olmasın istiyoruz" şeklinde konuştu. Aziz Kahraman'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'na defnedildi. Öte yandan cinayetle ilgili gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevkedildi.