(Görüntülü) Ataşehir'de cezaevi firarisi elindeki bıçakla yakalandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()-ATAŞEHİR'de 20 ayrı suçtan aranması olan ve kesinleşmiş 38 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.



Ataşehir, Mimar Sinan Mahallesi'nde 13 Haziran'da elinde bıçakla çevredekileri rahatsız eden bir kişi polise ihbar edildi. Olay yerine gelen ekipler, Haydar K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen Haydar K.'nın yapılan detaylı sorgulamasında 'Hırsızlık', 'Mala zarar verme', 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Yaralama' ve 'Cezaevinden firar etmek' suçlarının da aralarında bulunduğu toplam 20 farklı suçtan aranmasının olduğu ve 38 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Haydar K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.