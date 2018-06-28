Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
KRİPTOPARA – En yüksek hacimli ilk 10’un dokuzu arttı
En yüksek hacimli ilk 10’un...
Rus akademisyenler: Erdoğan Rusya için en iyi seçenek
Rus akademisyenler: Erdoğan Rusya için...
PİYASALAR – Dolar 4.64, euro 5.36 ve sterlin de 6.07 lirada
Dolar 4.64, euro 5.36 ve...
PİYASALAR – Dolar 4.62, euro 5.40 ve sterlin 6.12 lirada

(Görüntülü) Ataşehir'de binanın dış cephe iskelesi devrildi

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,() İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar Ataşehir'de dış cephe yapımı için bir binaya kurulan iskeleyi devirdi.  Kayışdağı Mahallesi Dilaver Sokak'ta meydana gelen olayda 4 katlı...

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,() İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar Ataşehir'de dış cephe yapımı için bir binaya kurulan iskeleyi devirdi. 

Kayışdağı Mahallesi Dilaver Sokak'ta meydana gelen olayda 4 katlı binanın dış cephesinin yapılması için kurulan iskele iddiaya göre aşırı rüzgar nedeniyle saat 23.00 sıralarında büyük bir gürültüyle devrildi. Olayda ölen yada yaralanan olmadı.  

 

İSKELE'NİN DEMİRLERİ ELEKTRİK TELLERİNE TAKILDI

Aşırı rüzgar nedeniyle devrildiği iddia edilen iskele demirleri, binanın önünden geçen elektrik kablolarının üzerine düştü. 

 

SOKAKTA ELEKTRİKLER KESİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önleminin alınmasıyla birlikte can güvenliği nedeniyle elektrikler kesildi. 

 

İSKELENİN SÖKÜLMESİ 3 SAAT SÜRDÜ

İtfaiye ekiplerinin çalışması yaklaşık 3 saat sürdü. Elektrik direklerinin üzerine devrilen iskele demirleri ekipler tarafından tek tek kesilerek devrilen bölüm söküldü. 

 

BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ

İskelenin çöküşü anlatan mahalle sakinlerinden Hüseyin Bozdemir, "Aşırı derecede yağmur ve fırtına vardı. Sonra büyük bir gürültü sesi duyduk. Baktık iskele olduğu gibi aşağı gelmişti. Elektrikler de kesildi. Allahtan kimse yoktu" diyerek yaşananları anlattı. 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325