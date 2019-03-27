Ersan SAN/İSTANBUL -BAKIRKÖY Ataköy'de TIR ve otobüs üst geçide sıkıştı. Olay yerine gelen polis caddeyi trafiğe kapatırken, sıkışan araçların kurtarılması için çalışma başlatıldı.
(Görüntülü) Ataköy'de TIR ve otobüs üst geçide sıkıştı (2)
Ersan SAN/İSTANBUL -BAKIRKÖY Ataköy'de TIR ve otobüs üst geçide sıkıştı. Olay yerine gelen polis caddeyi trafiğe kapatırken, sıkışan araçların kurtarılması için çalışma başlatıldı.
27 Mart 2019 Çarşamba 14:17
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