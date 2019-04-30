Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Son dakika... 8 terörist etkesiz hale getirildi
Son dakika... 8 terörist etkesiz...
Tuzla'da özel bir tersanedeki gemide yangın çıktı
Tuzla'da özel bir tersanedeki gemide...
Sanatçı Dilber Ay, hayatını kaybetti
Sanatçı Dilber Ay, hayatını kaybetti
Kanserle tedavide Küba yönetimi
Kanserle tedavide Küba yönetimi

(Görüntülü) Askeri üs bölgesinin yolunu kar tünelleri oluşturarak açtılar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, () - HAKKARİ İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, metrelerce karın olduğu Şemdinli ilçesine bağlı Fidan Tepe Üs Bölgesi'nin yolunu kar tünelleri oluşturarak, güçlükle açabildi. Hakkari İl Özel İdaresi'ne...

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, () - HAKKARİ İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, metrelerce karın olduğu Şemdinli ilçesine bağlı Fidan Tepe Üs Bölgesi'nin yolunu kar tünelleri oluşturarak, güçlükle açabildi. Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, metrelerce karın bulunduğu, Şemdinli ilçesine bağlı Fidan Tepe Üs Bölgesi'nin kapalı olan 6 kilometrelik yolunu açmak için yoğun çaba harcadı. Rüzgarın etkisiyle çukur bölgelerde metrelerce karın oluştuğu üs bölgesi yolunda çalışma yapan ekipler, kar tünelleri açtı. Ekipler, yolları güçlükle açtığı anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328