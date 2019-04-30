Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, () - HAKKARİ İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, metrelerce karın olduğu Şemdinli ilçesine bağlı Fidan Tepe Üs Bölgesi'nin yolunu kar tünelleri oluşturarak, güçlükle açabildi. Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, metrelerce karın bulunduğu, Şemdinli ilçesine bağlı Fidan Tepe Üs Bölgesi'nin kapalı olan 6 kilometrelik yolunu açmak için yoğun çaba harcadı. Rüzgarın etkisiyle çukur bölgelerde metrelerce karın oluştuğu üs bölgesi yolunda çalışma yapan ekipler, kar tünelleri açtı. Ekipler, yolları güçlükle açtığı anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.
(Görüntülü) Askeri üs bölgesinin yolunu kar tünelleri oluşturarak açtılar
Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, () - HAKKARİ İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, metrelerce karın olduğu Şemdinli ilçesine bağlı Fidan Tepe Üs Bölgesi'nin yolunu kar tünelleri oluşturarak, güçlükle açabildi. Hakkari İl Özel İdaresi'ne...
30 Nisan 2019 Salı 10:33
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