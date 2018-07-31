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(Görüntülü)Asker uğurlama konvoyu trafiği kapattı, ambulans yan yola girdi

SAMSUN'un İlkadım ilçesindeki Barış Bulvarı üzerinde, konvoy halinde asker uğurlayan grup, yolu trafiğe kapatıp araçlarıyla drift yaptı. Arkadan gelen ambulansın sürücüsü, konvoy nedeniyle yan yoldan gitmek zorunda kaldı. Kamerayla kaydedilip...

SAMSUN'un İlkadım ilçesindeki Barış Bulvarı üzerinde, konvoy halinde asker uğurlayan grup, yolu trafiğe kapatıp araçlarıyla drift yaptı. Arkadan gelen ambulansın sürücüsü, konvoy nedeniyle yan yoldan gitmek zorunda kaldı. Kamerayla kaydedilip sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili açıklamada bulunan Samsun Valiliği, kural ihlali yapanlar hakkında işlem yapıldığını belirtti.

İlkadım ilçesi Barış Bulvarı'nda dün akşam asker uğurlaması için araçlarıyla konvoy halinde giden grup yolu trafiğe kapattı. İki otomobil boş kalan yolda drift yaptı. Bu sıra arkadan gelen ambulansın sürücüsü, ana yolun trafiğe kapanması nedeniyle kavşaktan yan yola girmek zorunda kaldı. Ambulansın siren çalarak geçişi sonrasında iki otomobilin sürücüsü drift yapmayı bıraktı. Konvoy yola devam edince yol da açıldı. Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

Samsun Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce son bir haftada asker ve düğün konvoyları üzerine yapılan çalışmalarda, konvoy ve eğlencelerde kurusıkı silahla ateş eden 5 kişiye işlem yapılmış, 5 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiş, 1 şahsa gürültüden işlem yapılmıştır. Tehlikeli şerit değiştirmek, diğer araçların geçişini engelleyecek şekilde araç kullanmak, duraklamanın yasak olduğu yerde park etmek, ses ve müzik cihazlarını kamuyu rahatsız edecek şekilde kullanmak ve abartı egzoz kullanmak suçlarından 38 kişiye işlem yapılmıştır. Yine konvoylar üzerine yapılan trafik çalışmalarında, drift yapanlar yakalanıp gereği yapılmış, 1 şahsın sürücü belgesine el konulmuştur" denildi.
 

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