banner314

banner325

Son Dakika

(Görüntülü)Asker arkadaşları 32 yıl sonra bir araya geldi

  Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()- BATMAN 1'inci Jandarma Komando Alayı’nda 1987-88 yıllarında birlikte vatani görevini yapan 20 kişi, 32 yıl sonra Düzce’de bir araya geldi. Asker arkadaşları, o dönem kendilerinin komutanı olan emekli Başçavuş...

GENEL 10.11.2019, 15:44
(Görüntülü)Asker arkadaşları 32 yıl sonra bir araya geldi

 

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()- BATMAN 1'inci Jandarma Komando Alayı’nda 1987-88 yıllarında birlikte vatani görevini yapan 20 kişi, 32 yıl sonra Düzce’de bir araya geldi. Asker arkadaşları, o dönem kendilerinin komutanı olan emekli Başçavuş Oktay Koçak’ın talimatı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81'inci yıl dönümünde saygı duruşunda bulundu.

Batman 1'inci Jandarma Komando Alayı’nda 32 yıl önce askerlik yapan arkadaş grubu, Düzce’de buluştu. Gölyaka ilçesi Kuyudüzü Köyü Muhtarı Halil Düzen tarafından organize edilen buluşmada, Bursa, Çanakkale, Ankara, Erzurum ve İzmit'ten gelen 20 kişi ile eşleri yer aldı. Etkinliğe, o dönem alayda başçavuş olarak görev yapan emekli Başçavuş Oktay Koçak da katıldı. Eski askerlerini bir arada gören Koçak, duygusal anlar yaşadı.

Asker arkadaşları düzenlenen kahvaltının ardından eski komutanları Oktay Koçak’ın talimatı ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81'inci yıl dönümü için saygı duruşunda bulundu, Türk ordusuna da asker selamı ile selam gönderdi.

Emekli Başçavuş Oktay Koçak, duygulu anlar yaşadığını ifade ederek “Gerçekten 32 sene önemli bir zaman. İnsan hayatının neredeyse yakınına yakın bir dönem. O zaman genç olan bu kardeşlerimiz, hem de en zor, en çetin dönemde beraber vatani görevlerini icra etti. Kendileri ile gurur duruyorum. Çünkü 32 sene sonra yine aileleri birlikte bir arada, üzüntülü, sıkıntılı günlerinde de dayanışma içinde haberleşerek bir araya geliyorlar. Silah arkadaşlarımızı her zaman için bu yaptıkları sosyal faaliyet için kutluyorum. Kendilerine bizi bir araya getirdikleri için teşekkür ediyorum.” dedi.

Sezgin Günaydın ise tarif edilmez duygular içinde olduğunu belirterek, “Burada bir buluşma düzenledik. Anlatılmaz, yaşanır. Biz çok mutluyuz, sevinçliyiz. Askerlik anılarımızı anlatıyoruz. Ailelerimize, çocuklarımıza anlatıyoruz. Arkadaşlarımız sağ olsunlar Bursa’dan, İzmit’ten, Sakarya’dan, Ankara’dan, Çanakkale’den katıldı" diye konuştu.

Buluşmayı organize eden Halil Düzen de, "Bunu tarif etmek gerçekten çok zor. Biz büyük bir aileyiz. Türkiye’nin her tarafında arkadaşımız var. Bir olayımız olduğunda birbirimizle dayanışma içinde oluyoruz. Bir hastamız, öğrencimiz olduğunda irtibata geçiyoruz. Ben yıllar sonra komutanımı gördüm. Kendisine de söyledim. Sizden zamanında çok korkuyorduk, gelin size doyasıya bir sarılayım. O zaman komutanımızdı korkuyorduk, şimdi bir evladı, bir kardeşi gibi sarılmama da izin veriyor. Çok mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı. 

Yorumlar (0)
22°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 10 Kasım 2019
İmsak 06:12
Güneş 07:39
Öğle 12:53
İkindi 15:32
Akşam 17:57
Yatsı 19:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Alanyaspor 10 19
4. Galatasaray 11 19
5. Malatyaspor 11 18
6. Trabzonspor 10 16
7. Başakşehir 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 10 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Akhisar Bld.Spor 11 18
5. Erzurum BB 11 18
6. Keçiörengücü 11 18
7. Balıkesirspor 10 17
8. Menemen Belediyespor 11 17
9. Bursaspor 10 16
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Osmanlıspor 11 10
15. Boluspor 10 9
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 11 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. Bournemouth 12 16
8. Brighton 11 15
9. Burnley 12 15
10. Crystal Palace 12 15
11. Newcastle 12 15
12. Tottenham 12 14
13. Everton 12 14
14. M. United 11 13
15. Wolverhampton 11 13
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 11 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Real Sociedad 13 23
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 13 20
7. Valencia 13 20
8. Getafe 12 19
9. Villarreal 13 18
10. Osasuna 12 18
11. Athletic Bilbao 12 17
12. Levante 12 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 12 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 13 6