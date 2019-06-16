(Görüntülü) Aşırı yağış Düzce'de sele neden oldu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE () - DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan yağış sele neden oldu. Bazı evler ve fındık bahçeleri sular altında kaldı. Gölyaka'da yoğun yağmur etkili oldu. Su baskınları nedeniyle yollarda çökmeler yaşanırken, birçok fındık bahçesi de sular altında kaldı. İlçe genelinde 20 evde zarar meydana geldi. Mahalleli, su baskınının ardından kalan çamurları temizlemek için çalışmalar yaptı. Çamur ve su içerisinde çalışma yapan mahalleli tekrar su baskını yaşanmaması için evlerinin önündeki dere yataklarını açmaya çalıştı. İl Özel İdaresi ve Gölyaka Belediyesi ekipleri tıkanan kanalizasyonları açmak için iş makineleri ile çalışmalar yaptı. Düzce İl Genel Meclis Üyesi Fazlı Koç, ''Olağanüstü bir yağış oldu. Kanalizasyonların taşması ile birlikte bazı yollarımız kapandı. Şu an itibarıyla kapalı yolumuz kalmadı. Temizlikleri yaptık. Hayat normale dönmüş durumda'' dedi. Suların çekilmesiyle evlerine çamur biriken ve temizlik yapan bir mahalleli, ''Yağmur bir anda bastırdı. Ne yapacağımızı şaşırdık. İyi ki kısa sürdü. Yoksa gelecek suların önüne geçemezdik.'' diye konuştu.