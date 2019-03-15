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(Görüntülü) Aşıklardan 'Leb Değmez' atışması

KARS'ta aşıkların karşı karşıya geldiği, aşıklık kültürünün dikkat çeken ve en zoru olan 'leb değmez' atışması yoğun ilgi gördü. ​Kars Belediyesi'nin Namık Kemal Kültür Evi'ndeki aşıklar Bahattin Yıldızoğlu, Ayhan...

KARS'ta aşıkların karşı karşıya geldiği, aşıklık kültürünün dikkat çeken ve en zoru olan 'leb değmez' atışması yoğun ilgi gördü.

​Kars Belediyesi'nin Namık Kemal Kültür Evi'ndeki aşıklar Bahattin Yıldızoğlu, Ayhan Şimşekoğlu ve Gültekin Bulutoğlu, 'leb değmez’ atışması örneği sundu. Eskiden dudak arasına iğne konularak yapılan leb değmez, dudaklara zarar verdiği için artık kürdan ya da kibrit çöpü ile yapılıyor. Aşıklar, leb değmezi uygularken, söyledikleri türküde, dudakların birbirine değmesini gerektiren 'm, p, v, f' gibi harflerin bulunduğu kelimeler kullanmamaya dikkat ediyor. Leb değmez geleneğini söyledikleri türkülerle yaşatmaya çalışan Bahattin Yıldızoğlu, Ayhan Şimşekoğlu ve Gültekin Bulutoğlu'nun atışması, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

 

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