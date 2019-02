(Görüntülü) Aşıklar yolunun okaliptüs ağaçları yazı tahtasına döndü

Cavit AKGÜN MUĞLA, () MUĞLA'nın Ula ilçesinde, 'Aşıklar Yolu' olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi üzerine karşılıklı sıralanan 81 yıllık okaliptüs ağaçları, adeta yazı tahtasına çevrildi. Ağaçların gövdesine kazınan sevgililerin baş harfleri ve çeşitli sloganların yanı sıra, çakılı tabelalar da tepki çekti.Sakar Geçidi'nden indikten sonra Gökova'yı Marmaris'e bağlayan ve 'Aşıklar Yolu' olarak anılan Cumhuriyet Caddesi'nde, 200'den fazla okaliptüs ağacının bazıları, duyarsız kişilerce yazı tahtasına dönüştürüldü. Her biri 81 yıllık okaliptüs ağaçlarının üzerine sevgililerin baş harflerinden çeşitli sloganlara kadar söz ve simgeler kazındı. Ağaçlara verilen zarar, vatandaşların tepkisini çekti. Akçapınar Mahallesi Muhtarı Şükrü Arslan, Ağaçlarımızın ömrünün daha uzun olması için her yıl budamalarını düzenli olarak yaptırıyoruz. Gençlerimiz maalesef buraya gelip, ağaçların gövdesine yazılar yazıyor. Ellerindeki bıçaklarla ağaçların gövdelerini kazıyorlar. Yapılan davranış hoş olmuyor. Son çare olarak ağaçların bulunduğu yerlere uyarı levhaları dikeceğiz. Yazın burası klimalı gibi. Yerli ve yabancı turistler hiçbir yere gitmek istemiyor. Eskiden burası bataklık olunca sıtma hastalığa türemiş. Dönemin valisi tarafından her aileye 3 adet okaliptüs fidanı verilerek buralara dikilmesi sağlanmış dedi. AĞAÇLAR, 81 YIL ÖNCE DİKİLDİ 1938 yılında dönemin Muğla Valisi Recai Güreli tarafından bataklık olan bölgenin kurtulması amacıyla çok fazla su çeken okaliptüs ağaçları dikildi. Zamanla büyüyerek gelişen ağaçlar, dallarıyla yolun üstünü kapattı. Yol, doğa fotoğrafçıları başta olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri arasına girdi.