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(Görüntülü) Aşevine yardım kolisi desteği

ŞANLIURFA Haliliye Belediyesi Ramazan ayı dolayısıyla Gönüllü Kuruluşlar Aşevine bin 21 adet gıda yardım kolisini verdi. Gıda kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Şanlıurfa Gönüllü Kuruluşlar Aşevinden yardım alan bin 21...

ŞANLIURFA Haliliye Belediyesi Ramazan ayı dolayısıyla Gönüllü Kuruluşlar Aşevine bin 21 adet gıda yardım kolisini verdi. Gıda kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.
Şanlıurfa Gönüllü Kuruluşlar Aşevinden yardım alan bin 21 aileye, Haliliye Belediyesinden destek geldi. Hazırlanan gıda kolileri, dernek yetkililerine teslim edilerek, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımı sağlandı. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol da, kamyonla getirilen yardım kolileri aşevi yöneticilerine teslim etti. Yardım kolilerinin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağını aktaran Başkan Fevzi Demirkol, şunları söyledi?Aşevi Derneğindeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere bin 21 adet gıda kolisinin teslimini yaptık. Geçmiş yıllarda da, aynı şekilde desteklerimiz oldu. Desteklerimiz sadece Ramazan Ayına özel değil. Burada ihtiyaç sahiplerine dağıtılan ekmeklerden 950 bin adedini Haliliye Belediyesi olarak temin ettik. Yardımlarımızı Türkiye Cumhuriyet Devletinin bütçesinden sağlamaktayız. Allah devletimize zeval vermesin. Rabbim, ailelerimizin muhtaçlığını bir an önce sona erdirsin.?
Yardım kolilerini teslim alan aşevi yöneticileri ise katkılarından dolayı Haliliye Belediyesine teşekkür ettiler.

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