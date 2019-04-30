(Görüntülü) Aselsan "Gökdeniz Sistemi" tanıtıldı

Gülseli KENARLI-İbrahim MAŞE/İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'19'da, ASELSAN Gökdeniz Sistemi Tanıtımına katıldı. ASELSAN'ın denizcilik savunma sistemi Gökdeniz'in tanıtım töreninde Aselsan Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, hayırlı olsun dedi. Tanıtımın ardından İsmail Demir, Görgün'ü ve Aselsan ekibini tebrik etti. GÖKDENİZ SİSTEMİ Gökdeniz Sistem, güdümlü anti-gemi füzeleri ve ayrıca İnsansız Hava Araçları, uçaklar ve helikopterlere karşı hava savunmasının en etkili şekilde karşılanmasını sağlayacak. Sistem, ayrıca yakın alanda asimetrik su üstü tehditlerine karşı da etkili olacak. ASELSAN tarafından geliştirilmiş olan 35 mm parçacıklı mühimmatı (ATOM) da kullanacak olan sistem; ATOM ile birlikte güncel hava tehditlerine karşı gemi öz savunması için etkili bir çözüm sağlayacak. Sistem; hedef tespit, teşhis, takip ve imhasını tam otonom olarak gerçekleştirebilecek. Sistemde bulunan 3 boyutlu arama radarı; atış kontrol radarı ve E/O algılayıcılar gece ve kötü hava koşullarında da sistemin etkin şekilde kullanımına imkan tanıyor. Sistem; operatör kontrolünde işletilebildiği gibi, gereken durumlarda görevini operatör müdahalesine ihtiyaç duymadan tam otomatik olarak da yerine getirebiliyor. Sistemde bulunan Otomatik Şeritsiz Mühimmat Besleme Mekanizması sayesinde iki farklı tipte mühimmat sisteme yüklenebiliyor ve istenen mühimmat tipi seçilerek kullanılabiliyor. Bu sayede farklı hedef tiplerine karşı en etkili mühimmat tipi seçilerek kullanılabiliyor ve hava savunma görevinin en etkin maliyetli şekilde icra edilmesi sağlanıyor.