(Görüntülü) Asayişe atlı polis desteği

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan atlı polisler, asayişi atlarla sağlıyor. Başpolis Nevzat Budak, “Atın üzerinde görüş açımız çok iyi olduğu için bize kolaylık sağlıyor. 2 atla 20 personelin yapacağı işi çok kolay yapabiliyoruz" dedi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri, asayişi atlarla sağlıyor. Motorlu taşıtların giremediği park, bahçeler, panayırlar, spor müsabakaları ve toplumsal olaylarda görev yapan atlar, görev dışında kalan zamanlarda sıkı bir eğitimden geçiriliyor. Atlar, Konyaaltı ilçesine bağlı Çakırlar bölgesinde bulunan eğitim alanında her gün koşu ve engel atlama antrenmanından geçiriliyor. Görevliler tarafından sık sık muayene edilen atlar, açık manejlerde serbest bırakılarak fazla enerjilerini atıyor. EN SEVDİKLERİ YİYECEK, KÜP ŞEKER VE HAVUÇ Yeleleri özenle taranan ve tımar edilen atların beslenmesine de ayrı önem veriliyor. Sık sık veteriner kontrolünden geçirilen atlara günde 35-40 litre su, 10 kilo ot, bir o kadar da yem veriliyor. Her atın kendine özgü özelliklerine göre bir ismi ve kimliği bulunuyor. Atlar arasında en dikkat çekicilerinden ikisi Alman ırkı Sakarya ve Fransız ırkı Clermont. Binicileri polis memurları Ali Damarcan ve Erdal Akgül ile uyum içinde mesai yapan atların en sevdiği yiyecek ise küp şeker ve havuç. 2 AT, 20 POLİSİN İŞİNİ YAPIYOR 25 yıldır atlı polis olarak görev yapan Başpolis Nevzat Budak, 8 at ve 8 de binici polis memuruyla çalıştıklarını söyledi. Atların görevden sonra ödüllendirildiğini anlatan Budak, genelde ödül olarak atların en sevdiği havuç ve kesme şekerden verdiklerini söyledi. Onlara birer çocuk gibi davrandıklarını ve o hassasiyetle yaklaştıklarını anlatan Budak, atların emniyet teşkilatında polislerin işini çok kolaylaştırdığına dikkat çekti. Atın üzerinde görüş açısının çok iyi olduğunu ve müdahale imkanlarının arttığını kaydeden Budak, “Parklarda spor müsabakaları ve konserlerde görev yapıyoruz. Atın üzerinde görüş açımız çok iyi olduğu için bize kolaylık sağlıyor. 2 atla 20 personelin yapacağı işi çok kolay yapabiliyoruz. Bu durum, personelden tasarruf sağlıyor" dedi. Budak, işin en zor kısmının ise atlar, taşıma araçlarıyla görev yerine götürüldüğü için diğer personelden 2 saat önce görev yerine gitmek zorunda kaldıklarını söyledi. 'ÖNCE ATIMIZIN KARNINI DOYURUYORUZ' Sakarya vadlı Alman ırkı atın binicisi polis memuru Ali Damarcan, bir atla mesai geçirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Birbirlerini tamamlayacak şekilde çalıştıklarını belirten Damarcan, “Sakarya'yla çalışmaktan memnunum. Görev yaptığımız süre boyunca birbirimizi tamamlıyoruz. Her zaman aynı şekilde davranmayabiliyor. Sonuçta bir canlı" diye konuştu. Fransız ırkı Clermont'ın binicisi polis memuru Erdal Akgül ise polisin hep sert ve duygusuz bilindiğini, atlarla görev yaptıkları sırada özellikle çocukların büyük ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi. Görev sırasında ısrara dayanamayıp çok sayıda çocuğu ata bindirdiklerini ve hayvanı sevmesine olanak verdiklerini aktaran Akgül, bu sayede 'kötü polis' imajını yıkmaya çalıştıklarını söyledi. Atlarına kendilerinden daha çok önem verdiklerini de kaydeden Akgül, “Görev esnasında atla ilgilenmemiz gerekiyor. Önce atımızın karnını doyuruyoruz, sonra biz yiyoruz" şeklinde konuştu.