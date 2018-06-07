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(Görüntülü) Artvin’de 26 büyükbaş itlaf edildi, karantina sahası genişletildi

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, () - ARTVİN'de, halk arasında çiçek hastalığı olarak bilinen Lumpy Skin Disease (LSD) olarak ta adlandırılan Nodüler Ekzantemi hastalığı nedeniyle yaşanan büyükbaş ölümleri üzerine, Gıda Tarım ve Hayvancılık...

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, () - ARTVİN'de, halk arasında çiçek hastalığı olarak bilinen Lumpy Skin Disease (LSD) olarak ta adlandırılan Nodüler Ekzantemi hastalığı nedeniyle yaşanan büyükbaş ölümleri üzerine, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan gelen uzman ekip bölgede incelemelerde bulundu. İlk belirlemelere göre hastalık tespit edilen 26 büyükbaş itlaf edildi, 5 ilçede karantina uygulaması ile aşılama çalışması başlatıldı. Kentte, Hopa, Arhavi, Borçka, Murgul ve Kemalpaşa ilçelerinde üzerinde yaralar oluşan ve bitkin düşen büyükbaş hayvanların telef olmaya başlamasının ardından bölgeye gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ekipleri inceleme gerçekleştirdi. Halk arasında 'çiçek hastalığı' olarak da bilinen Lumpy Skin Disease (LSD) olarak ta adlandırılan Nodüler Ekzantemi hastalığı taşıdığı belirlenen Kemalpaşa’da 12, Hopa’da 11, Arhavi 3 olmak üzere 26 büyükbaş itlaf edildi. Karantina uygulaması başlatılan 5 ilçede büyükbaşlarla ilgili aşılama çalışması yürütülüyor.

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